Numero unico, contattare il Comune di Bulgarograsso è più semplice

Numero unico per il Comune di Bulgarograsso.

Accesso più facile al Comune

Contattare i servizi e gli uffici pubblici è ancora più semplice e immediato. E’ stato infatti attivato il nuovo numero unico: un solo recapito telefonico da chiamare e da memorizzare, senza più bisogno di cercare o ricordare numeri differenti per ciascun servizio. Telefonando al numero unico (031-930141), un sistema automatico di smistamento guiderà l’utente verso il reparto desiderato attraverso un semplice menu a scelta. Un unico punto di contatto per rendere i servizi comunali sempre più vicini e accessibili a tutti i cittadini.