Da giovedì 9 a domenica 12 marzo 400 atleti, 44 nazioni e 4 continenti si sono sfidati a Lignano Sabbiadoro per i Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico in vasca lunga, in contemporanea all'evento delle Para Swimming World Series. La squadra della BLM Briantea84 Cantù, guidata da Ilaria Spadaro, tecnico e responsabile del settore FINP canturino, ha ottenuto risultati positivi, senza grandi exploit, ma con due personali battuti da Riccardo Magrassi e Nicolò Mascheroni. Nuoto paralimpico: buon momento di forma per la BLM Briantea84 Cantù

Una quattro giorni di nuoto intensa, in cui si sono presi appunti per continuare a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti. Dal 9 al 12 marzo Lignano Sabbiadoro è stata la location dei Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico in vasca lunga, in contemporanea all’evento delle Para Swimming World Series per un totale di 400 atleti, 44 nazioni di 4 continenti. A rappresentare la BLM Briantea84 Cantù c’erano Simone Frigerio, Riccardo Magrassi e Nicolò Mascheroni, guidati in vasca da Ilaria Spadaro, tecnico e responsabile del settore Finp canturino.

“Ho ricevuto conferme sui tempi - ha commentato Spadaro -, non ci sono stati degli exploit, ma due personali di Magrassi e Mascheroni. Il rapporto con la vasca lunga è tosto, non siamo abituati durante i nostri allenamenti. Stiamo procedendo nella giusta direzione, anche se abbiamo tanta tecnica da sistemare in vista delle prossime competizioni importanti”.

I risultati