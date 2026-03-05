Sicurezza

Nuova agente di Polizia locale in servizio sul territorio

Dal Comune e dal sindaco il messaggio di accoglienza : "Benvenuta".

Olgiate Comasco · 05/03/2026 alle 13:38



Nuova agente di Polizia locale per rinsaldare l’organico a Olgiate Comasco.

Nuova agente in servizio

Il Comune ha dato il benvenuto a Claudia Virzì, nuova agente di Polizia locale, entrata in servizio a Olgiate Comasco. Un ingresso atteso, appunto annunciato per l’inizio del mese di marzo, dopo le uscite che negli ultimi mesi avevano

caratterizzato il sottodimensionamento dell’organico della Polizia locale.

Il messaggio di benvenuto

“Benvenuta Claudia Virzì. A lei e a tutto il Comando i migliori auguri di buon lavoro”: così, con un post sulla pagina Facebook del Comune, è stata accolta la nuova agente della Polizia locale olgiatese.

La presentazione

Ad accogliere l’agente, a Palazzo Volta per la fotografia di rito, il sindaco Simone Moretti, affiancato dal comandante Fabio Fonte e dalla vicecomandante Valeria Giudici.

