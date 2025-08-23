novita' in paese

Già allestita ad Alzate, presto sarà dotata di punti luce

Nuova area cani al centro sportivo di Alzate: l’intervento ultimato nei giorni scorsi è stato predisposto dall’Amministrazione comunale.

Allestita in zona laghetto

Lo spazio, nella zona del laghetto a pochi passi dalla biblioteca, è accessibile a tutti e, soprattutto nella bella stagione, in un punto frequentato da numerosi alzatesi. La nuova area cani è la seconda sul territorio: risale solo ad alcuni mesi fa l’inaugurazione di uno spazio analogo ad Anzano.

L’Amministrazione, tramite comunicato alla cittadinanza, ha fatto sapere che per garantire la convivenza tra tutti, in caso di attesa di altri cani non compatibili, la permanenza massima è di 20 minuti. L’intento è rendere l’area fruibile a tutti. «E’ uno spazio sicuro e attrezzato, pensato per permettere ai cani di correre e giocare liberamente, nel rispetto delle regole e sotto la supervisione dei proprietari - così il Comune sui canali ufficiali - Oltre a offrire un servizio per cani e proprietari, quest’area contribuisce alla riqualificazione della zona, rendendola più ordinata e accogliente e riducendo il rischio di disturbo agli altri frequentatori del centro sportivo: confidiamo nella collaborazione di tutti per mantenere l’area pulita e vivibile. Si ricorda che è obbligatorio raccogliere le deiezioni e mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri cani e i loro padroni».