Si è conclusa oggi, mercoledì 24 agosto 2022, con il ricevimento di tutti i pareri da parte degli oltre 30 enti chiamati ad esprimersi, la conferenza dei servizi decisoria convocata in merito alla realizzazione della nuova Arena di Cantù.

Nuova arena di Cantù: conclusa la conferenza dei servizi decisoria

Grazie all’importante attività di condivisione del progetto e di confronto con gli Enti preposti, attuata da Cantù Next e dai suoi tecnici nei mesi precedenti, non è giunto alcun parere negativo all’opera. Si è dunque compiuto un altro passo importante nel cammino di edificazione dell’Arena, che di fatto chiude la fase tecnica preliminare all’indizione del bando di gara. Cantù Next vuole ringraziare i tecnici del Comune di Cantù, e in particolare l’architetto Noseda, per l’impegnativo e prezioso lavoro svolto anche durante questo periodo estivo e tutti gli Enti coinvolti per la collaborazione e la disponibilità dimostrata.