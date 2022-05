Nuova Arena di Cantù: convocata la conferenza dei servizi decisoria

Convocata la conferenza dei servizi decisoria relativa al progetto definitivo della Nuova Arena di Cantù.

"Si tratta di un altro passo fondamentale nel processo di compimento dell’opera che conferma la volontà dei soci di Cantù Next e dell’Associazione Temporanea di Imprese di proseguire con impegno e determinazione nell’opera di realizzazione della nuova Arena. Pur in un momento di complicata congiuntura economica a livello globale, l’intenzione della compagine è infatti quella di portare a compimento un’opera non solo importante per il futuro della Pallacanestro Cantù, ma che potrà rappresentare un’occasione di sviluppo sociale ed economico per l’intero territorio al termine di un periodo difficile come quello che stiamo vivendo", ha spiegato Cantù Next S.p.A in una nota.