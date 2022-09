Visto l’esito positivo della conferenza dei servizi decisoria, che ha approvato il progetto definitivo dell’intervento, la nuova Arena di Cantù è la prima grande operazione su area pubblica in Italia che ottiene la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi della legge sugli impianti sportivi (legge 147/2013 e successive modifiche). Un risultato straordinario ottenuto in due anni e mezzo di intenso lavoro da parte di Cantù Next, supportata dall’Istituto per il Credito Sportivo.

Nuova Arena di Cantù, il Credito Sportivo: "Opportunità unica per club e territorio"

Cantù Next S.p.A. è una società nata nell’agosto 2019 su iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, che opera, insieme alla Pallacanestro Cantù S.p.A., per la realizzazione del progetto della nuova Arena. Cantù Next è anche proprietaria del 10% delle quote del glorioso club. L’istituto per il Credito Sportivo (ICS), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, da 65 anni è al fianco di enti pubblici e soggetti privati per promuovere e sostenere gli investimenti infrastrutturali in ambito sportivo e culturale.

Quello di Cantù è un grande progetto di rilevanza internazionale, che contribuirà allo sviluppo del territorio lombardo con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro. 5.200 posti a sedere, un padiglione e un’area esterna dedicati agli allenamenti e agli eventi. L’arena, pensata per il basket, è una struttura multifunzionale che può facilmente essere adattata anche ad altri sport come pallavolo, tennis, hockey su ghiaccio etc, e a ospitare qualsiasi tipo di evento, dai concerti ai convegni, dalle fiere alle feste private.

ICS ha iniziato a collaborazione con Cantù Next nel dicembre 2019, in qualità di advisor strategico e coordinatore dello sviluppo del progetto, a supporto del management della Cantù Next e dei progettisti incaricati dalla società canturina per la realizzazione concept architettonico.