Nasce un gruppo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e sarà intitolato al Maresciallo Luca Nesti, di Lambrugo, scomparso a 55 anni. Era stato trovato senza vita il 30 maggio 2023.

Nuova Associazione Carabinieri: sarà dedicata al Maresciallo Nesti

L'iniziativa, come riporta Prima Merate, è stata messa in campo a Nibionno, in ricordo del Maresciallo della caserma di Costa Masnaga. Ad avere l'idea il sindaco Laura Di Terlizzi con Giovanni Passarello, ex brigadiere dei Carabinieri e cittadino di Nibionno.

Il sindaco e l’ex brigadiere Passarello si sono già attivati per intitolare l’associazione al maresciallo della caserma di Costa Masnaga Luca Nesti, che nel 2006 aveva indagato sulla strage di Erba. «Ha fatto tanto per il territorio e vogliamo dedicare a lui il gruppo, dobbiamo solo capire se è possibile farlo in maniera ufficiale» ha spiegato Di Terlizzi.