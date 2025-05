Nuova casetta dell’acqua, l’inaugurazione a Bizzarone

Il Comune di Bizzarone ha sostituito la casetta dell'acqua inaugurata nel 2011, un progetto da circa 27.000 euro.

Nuova casetta dell’acqua

Tutta la popolazione è invitata a partecipare all’inaugurazione della nuova casetta dell’acqua in programma per sabato 24 maggio, dalle 11 alle 16, in via Insubria. La nuova struttura presenta due vani di prelievo acqua multifunzione, ognuno eroga acqua frizzante e naturale, entrambe refrigerate. Tale configurazione riduce i tempi di attesa del cittadino, per ogni vano di prelievo

sono previste comode mensole per appoggiare le bottiglie.

Quantità acqua prelevabili: Su ogni vano di erogazione, secondo il contenitore in uso, diventa possibile selezionare 1/2 litro, 1 litro, 1,5 litri o 2 litri, premendo una volta sola il solo tasto dedicato. Sistemi di pagamento standard: è prevista la possibilità di prelevare acqua con le sole monete o con tessere “Aqvagold”. Esistono anche sistemi di pagamento smart: è disponibile l’applicazione SelfBlue 2.0 Android/iOS. E’ totalmente gratuita e nell’utilizzo non sono previsti costi aggiuntivi di alcun genere, l’utente ha la possibilità di monitorare i propri prelievi e le ricariche effettuate nel tempo. Direttamente alla casetta dell’acqua è possibile acquistare le tessere “Aqvagold” a 2,50 euro o ricaricarle con monete e banconote. Oppure, ricaricare il borsellino smart.

Bonus e promozioni

Bonus con utilizzo tessere

• La ricarica tessere con 5 o 10 euro in banconote dà diritto a un bonus automatico pari al 10%

del valore economico caricato.

Bonus con utilizzo app SelfBlue 2.0 Android/iOS

• La ricarica app con 5 o 10 euro dà diritto a un bonus automatico pari al 10% del valore economico caricato.

• La registrazione in app (la prima volta) comporta l’inserimento del proprio nome e della data di nascita. Alla data del proprio compleanno automaticamente si è omaggiati in litri d’acqua.

• A ogni litro d’acqua prelevato automaticamente si sommano punti necessari al raggiungimento di un premio in litri d'acqua. Come nel caso del compleanno l’importo del borsellino app è automaticamente incrementato e una nota in app comunica l’evento.

Promozioni - Omaggi

• Il giorno dell’inaugurazione è prevista una giornata promozionale nella quale sarà possibile usufruire di tessere gratuite oltre a cestelli e bottiglie in vetro sempre in forma gratuita.

• Dette promozioni sono ripetute nel tempo.

Le parole del sindaco

Così aveva dichiarato il sindaco Guido Bertocchi in merito. “ Questo è un servizio sempre stato molto apprezzato dalla popolazione - spiega il primo cittadino - sin dalla sua installazione quasi 15 anni fa. Col tempo, l’utilizzo non è mai diminuito e quindi ci è parso corretto investire per mantenerlo sugli originali livelli di efficienza». Una media di 25 accessi al giorno, per un totale di circa 9.000 all’anno. «A marzo forniremo ai cittadini tutte le indicazioni in me- rito all’utilizzo della nuova casetta”.