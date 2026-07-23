Sono state consegnate nei giorni scorsi le due nuove apparecchiature donate all’ospedale Sant’Antonio Abate da Bcc Cantù. Un nuovo e importante investimento pari ad oltre 230mila euro che rinnova lo storico impegno della banca per il presidio di via Domea.

Nuova colonna endoscopica e sistema di anestesia per l’ospedale Sant’Antonio Abate grazie alla BCC Cantù

I dispositivi, donati entrambi al servizio di Endoscopia, sono una colonna endoscopica (dotata di 2 display medicali, 1 video processore, 3 colonscopi, 3 gastroscopi) e un sistema per l’anestesia dei pazienti, due strumenti destinati a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza e l’efficienza delle attività.

La nuova colonna endoscopica in particolare assicura immagini ad alta definizione, una maggiore precisione diagnostica e la possibilità di eseguire procedure operative sempre più efficaci e meno invasive. L’apparecchiatura si inserisce nel percorso di potenziamento del servizio, trasferito un anno fa negli spazi rinnovati dell’ex blocco operatorio.

Il sistema per l’anestesia – che sarà utilizzato dai colleghi anestesisti – è progettato per garantire elevati standard di sicurezza durante le procedure endoscopiche più complesse, e che necessitano, appunto, di ricorrere all’anestesia. L’apparecchiatura, inoltre, integra sistemi avanzati di monitoraggio e ventilazione, permettendo agli anestesisti una gestione ancora più precisa del paziente in sala.

Il costante sostegno di Bcc Cantù

Da sempre l’istituto di credito cooperativo sostiene il rafforzamento delle dotazioni tecnologiche dell’ospedale canturino; solo per citare la più recente, ad esempio, è dell’anno scorso, la donazione di una nuova Tc.

“Se si lavora insieme si lavora bene: il risultato non è una “addizione” ma una “moltiplicazione”, con l’obiettivo condiviso di migliorare il servizio alla comunità. In una parola: costruire il bene comune” sottolinea il presidente di Bcc Cantù, Angelo Porro, che questa mattina insieme a Massimo Dozio, direttore generale dell’istituto e a Roberta Amadeo, consigliere, ha visitato gli spazi dell’Endoscopia.

La visita agli spazi dell’Endoscopia

Ad accogliere il presidente Angelo Porro sono intervenuti, tra gli altri, il dottor Gian Marco Idèo responsabile della Gastroenterologia Generale e Multimodale ed Endoscopia Digestiva di Asst Lariana da cui dipende la struttura di Cantù, la dottoressa Ilaria Marelli, primario ff dell’Anestesia-Rianimazione a Cantù, la dottoressa Valentina Villa, direttore della struttura Direzione Medica di presidio, il dottor Carmine Paparesta, direttore del Distretto di Cantù-Mariano Comense.

“Questa donazione ha un ruolo importantissimo nella costruzione a Cantù del nuovo quartiere endoscopico” commenta il dottor Gian Marco Idèo.

Il ringraziamento di Asst Lariana

“Rinnoviamo i ringraziamenti al presidente Angelo Porro e a tutti i soci di Bcc Cantù – osserva la dottoressa Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana – L’ospedale di Cantù è un punto di riferimento fondamentale della rete sanitaria di Asst Lariana ed un presidio importante per i cittadini. Questi ulteriori investimenti, che si affiancano a quelli promossi da Regione, testimoniano la volontà di fare crescere servizi e attività”.

Le due apparecchiature verranno inaugurate ufficialmente nel mese di settembre.