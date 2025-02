Nuova copertura per la tensostruttura dell'area feste

Stop al troppo freddo d’inverno e al caldo eccessivo d’estate nella tensostruttura bulgarese.

Riqualificazione della tensostruttura

A distanza di una quindicina d’anni dall’ultimo intervento, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Chindamo, ha messo sul piatto 42.000 euro per una serie di opere mirata a migliorare sensibilmente il servizio offerto, sia ai cittadini, sia ai piccoli calciatori del Bulgaro. La vecchia copertura, infatti, è stata più volte rattoppata in seguito ad alcuni atti vandalici. Non solo, il materiale di cui è fatta, non permetteva l’ottimale coibentazione dell’ambiente interno. Questo, spesso, si è tradotto in un caldo eccessivo nel periodo estivo, con conseguenti disagi per i fruitori.

Nuova copertura

"E' stata utilizzata una copertura di un materiale più moderno - spiega Alessandro Vella, consigliere con delega allo Sport - Nei fatti, la tensostruttura avrà una coibentazione maggiore che si tradurrà in temperature più controllate». Durante il cantiere, gli addetti andranno a ottimizzare anche il sistema di riscaldamento tramite una migliore organizzazione dell’impianto. Allo stesso modo, verranno abbattute le barriere architettoniche e sarà realizzata anche la terza uscita di sicurezza.