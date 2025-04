Nuova edizione al Sant’Anna della masterclass dell’European School of Urology

Nuova edizione al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia della masterclass dell’European School of Urology.

Masterclass dell’European School of Urology

Forte della buona riuscita dell’evento dell’anno scorso, Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna, ha ospitato la nuova edizione della masterclass sulla gestione chirurgica dell'ipertrofia prostatica benigna, organizzata dall’European School of Urology (EAU). Quaranta urologi selezionati, provenienti da tutta Europa, il 10 e l’11 aprile hanno frequentato nel presidio a San Fermo della Battaglia un percorso di formazione.

Ad accogliere i professionisti il direttore della masterclass, il dottor Giorgio Bozzini, primario del reparto di Urologia del Sant’Anna. Tra i relatori arrivati per la due giorni urologi quali Javier Romero-Otero (Madrid, Spagna), Jean Baptiste Roche (Bordeaux, Francia), Hashim Hashim (Bristol, Gran Bretagna), Thomas Herrmann (Frauenfeld, Svizzera) e Arkadiusz Miernik (Freiburg, Germania).

Più di 200 richieste di iscrizione

Durante i due giorni di attività, i quaranta specialisti dell’urologia selezionati a fronte di oltre 200 richieste d’iscrizione al corso, hanno avuto l’occasione di seguire lezioni teoriche e di osservare attraverso dirette streaming i colleghi in azione in sala operatoria. In particolare, i medici hanno potuto conoscere e vedere dal vivo l’attuazione di procedure minimamente invasive per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna grazie all’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione. “L'ipertrofia prostatica benigna, ovvero l’ingrossamento della prostata, è una condizione che colpisce un'alta percentuale di uomini sopra i 65 anni i quali soffrono di disturbi urinari anche gravi - osserva il dottor Giorgio Bozzini, primario dell’Urologia nonché direttore del Dipartimento di Area Chirurgica di Asst Lariana - Diciamo che come i capelli diventano bianchi l’ingrossamento della prostata è para-fisiologico”. “Le due giornate hanno visto riuniti qui al Sant’Anna i più qualificati specialisti della chirurgia urologica sulla prostata di tutta Europa - prosegue il primario - Un riconoscimento importante del percorso intrapreso dalla nostra Urologia”. “Ringrazio per l’impegno e la disponibilità tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questa nuova edizione” conclude Bozzini.

Certificazione Eusp

L’ospedale Sant’Anna ha ottenuto la certificazione Eusp (European Urological Scholarship Program) Host Center nel campo della cura dell’ipertrofia prostatica benigna. La certificazione, rilasciata dall’European Association of Urology e dall’European Board of Urology, è conseguita sulla base di tre fattori: una quantità di interventi continua e consolidata, una presenza costante nelle pubblicazioni scientifiche e un’offerta diversificata di trattamento della patologia.