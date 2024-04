Nuova edizione dell'Agricolario, un evento per grandi e piccini

Torna l’Agricolario, al centro sportivo di via Falcone a Faloppio. Domenica 5 maggio dalle 9 alle 18.30, sabato 4 “Serata aperitivo”.

Tutti invitati all'Agricolario

Nuovo anno, nuova edizione dell’Agricolario. Si comincia sabato 4 maggio con la “serata aperitivo” organizzata da bar “Place to be”, centro sportivo a Faloppio: dalle 18 aperitivi e musica, panini con la saltella, hot-dog, bibite. Con Agricola San Giulia, all’anello ciclabile sempre a Faloppio, ci saranno birra, paella e sangria e focacce contadine (per prenotare aperitivi e panini con salamelle: Mara, 340-0032037; per prenotare paella, entro il tre maggio: Loris, 338-3950326).

Domenica 5 maggio, Agricolario. Dalle 9 alle 18.30, tantissimi appuntamenti per grandi e piccini: alle 10.30, sfilata dei trattori con partenza dal centro sportivo e giro per il paese; dalle 10 alle 17 falconieri con l’esposizione e lezioni didattiche con falchi e rapaci sul mondo della falconeria. Per tutta la giornata mercatino hobbisti, aziende agricole, esposizione di mezzi agricoli, gonfiabili, giri a cavallo, laboratori, ristoro.