Nuova edizione per l’iniziativa “Fiumi sicuri”

Numerosi i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Rogeno che la scorsa domenica 30 novembre si sono riuniti per l’iniziativa “Fiumi sicuri”.
L’iniziativa
“Fiumi Sicuri” è un progetto di prevenzione attivo da diversi anni, finalizzato alla costante manutenzione dei corsi d’acqua. Gli interventi prevedono operazioni di sfalcio della vegetazione, rimozione di tronchi, ramaglie e rifiuti che ostacolano il naturale deflusso del rià, il corso d’acqua che dalla Strada Vicinale Nuova scorre lungo tutto il tratto che conduce all’azienda agricola con accesso da viale Piave.
L’iniziativa è sostenuta, in parte, da un contributo della Provincia di Lecco.
Grazie a questo progetto, i volontari possono non solo migliorare ogni anno le proprie competenze operative, ma anche monitorare in modo costante lo stato del reticolo idrico minore che caratterizza il territorio del Comune, garantendo così sempre una maggiore sicurezza e prevenzione.