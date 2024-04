Nuova escursione insieme al Cai olgiatese

In cammino insieme al Cai di Olgiate Comasco: nuova escursione in programma per domenica 7 aprile.

Nuova proposta del Cai

La proposta del sodalizio retto da Luigi Monti prevede il cammino con partenza dalle Fonti di Gajum al Rifugio Terz’Alpe. Tempo di percorrenza previsto in tre ore e cinquanta minuti, percorso ad anello. Arrivati a Canzo (metri 402) si parcheggia l’auto presso il cimitero o sul piazzale del mercato (dal primo aprile non è possibile salire in auto fino alla fonte). Si attraversa il paese e dopo circa 20 minuti di cammino si raggiunge la fonte (metri 483). Si imbocca la strada sulla destra, riconoscibile per la presenza di una scultura in legno che rappresenta un orso, fino a un bivio, dove si gira a sinistra (indicazioni “Sentiero geologico”), inoltrandosi nel bosco, ammirando le marmitte dei giganti e i massi erratici. Superati alcuni ponti, si affronta una breve ma ripida salita. Da qui cominceremo a vedere il rifugio Terz’Alpe, raggiunto il quale faremo la sosta pranzo.

Pranzo e poi di nuovo in cammino

Chi volesse pranzare al rifugio Terz’Alpe, può prenotare ai seguenti numeri di telefono: 334-9217860 e 339-5088449. Goduta la sosta per il pranzo, gli escursionisti riprenderanno il cammino seguendo un’ampia strada sterrata, incontrando i resti della Second’Alpe (metri 785) e una fontana. Proseguendo, la via conduce alla Prim’Alpe (metri 720), dove si trova un piccolo museo della riserva Sasso Malascarpa. Continuando, passaggio all’Agriturismo Valentina, con vendita di salumi e formaggi. Da qui, in breve tempo si raggiungerà il punto di partenza. Per i più esperti, è prevista la salita facoltativa al Sasso Malascarpa (metri 1.198), da affrontare solo con sentiero in ottime condizioni.

Le iscrizioni

Quota di partecipazione: per i soci 2 euro, per chi non è tesserato 10 euro. Iscrizioni il mercoledì e il venerdì in sede, in via Del Ponte, dalle 21 alle 22. Per informazioni: 031-2497719; e-mail: cai.olgiate@alice.it.