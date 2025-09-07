Nuova farmacia: aprirà entro l’anno

"Sono molto soddisfatta di poter offrire una seconda farmacia al mio paese", ha affermato la sindaca Elena Daddi

La nuova farmacia comunale aprirà presto i battenti a Menegardo di Bregnano, in viale Kennedy, verosimilmente già ad ottobre.

L’assegnazione

La procedura per il lancio di un secondo emporio in città era iniziata in primavera con la chiusura del bando di gara relativo. Due le offerte ricevute e valutate dalla Stazione unica appaltante. La scadenza del termine per l’assegnazione era previsto a fine luglio, ma già il 21 in Consiglio comunale la sindaca Elena Daddi ha potuto annunciare l’esito: ad aggiudicarsi la concessione trentennale dello spazio è stato Giorgio Tassone, già farmacista a Como.

Il commento del sindaco

Per l’Amministrazione di Daddi si tratta di un importante risultato:

“Sono molto soddisfatta di poter offrire una seconda farmacia al mio paese. L’assegnazione è in piena conformità all’interesse pubblico. Inoltre l’operatore è in grado di garantire continuità nel servizio e introiti costanti per le casse comunali, che possono essere investiti in ulteriori servizi o progetti sociali”.

Tassone dovrà infatti versare al Comune un canone annuo fisso di 25.200 euro, più una percentuale risultante dalla vendita dei farmaci: nel caso in cui il fatturato annuo superi il milione di euro, il Comune riceverà il 5% della quota eccedente come canone aggiuntivo. Ma non è finita qui: l’aggiudicatario si farà anche carico dei costi per la riqualificazione completa degli spazi.

La nuova farmacia

A breve Tassone riceverà le chiavi e inizierà i lavori di allestimento della struttura di viale Kennedy, nel contesto di un complesso residenziale di nuova costruzione. Una volta avviata l’attività, la farmacia, composta da un pool di giovani professionisti, offrirà un servizio volto a garantire ampi vantaggi ai residenti affiancandosi al lavoro dell’altra rivendita già presente in paese, quella del dottor Casarotto, sita in via per Lazzate, nella zona di Rovellasca.

Ha continuato Daddi: