Nuova luce in città: il Comune riscatta i pali e illumina anche le zone rimaste al buio

Disagi in alcune zone della cittadina, in particolare nelle frazioni

Serve anche potenziare l'intera rete

Illuminazione: l’Amministrazione comunale di Erba punta alla completa riqualificazione degli impianti e al potenziamento della rete.

E’ questo l’obiettivo delle procedure, che sono in attualmente in atto, di riscatto dei pali della luce: arrivare a un completo rinnovamento dell’illuminazione pubblica. E, soprattutto, dare luce dove ancora c’è il buio. In particolare in alcune zone delle frazioni.

Consapevoli delle condizioni non ottimali degli impianti

A raccontare la questione dell'illuminazione è l'assessore Alessio Nava:

"Siamo ben consapevoli di quanto la situazione dell’illuminazione pubblica cittadina non versi in condizioni ottimali. Ben comprendo le lamentele degli erbesi. Attualmente, sulla rete che non è di nostra proprietà, l’operatore pretende che gli interventi ai pali o all’impianto vengano effettuati dall’Amministrazione. Una cosa che non può essere attuata. Ecco perché stiamo procedendo al riscatto di tutta la rete: in questo modo, andando a bando, il nuovo gestore dovrà poi seguire le nostre condizioni in materia di manutenzione e fornire un servizio efficiente".

Luci di nuova generazione

Attualmente l’illuminazione è per il 70% a led, grazie a un intervento effettuato tra il 2012 e il 2014. Con la nuova gestione l'Amministrazione erbese conta di sostituire tutti i vecchi punti luce, ma anche di rinnovare i led, installando quelli di nuova generazione.