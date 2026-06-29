Nuova pista da Bmx, fiore all’occhiello nazionale

Un biglietto da visita eccezionale per una società sportiva che guarda anche alla vetrina mondiale: tutto pronto per l’inaugurazione della nuova pista Bmx Race a Olgiate Comasco.

L’inaugurazione

Nel pomeriggio di sabato 4 luglio, al Bmx Stadium di via don Sterlocchi, l’inaugurazione organizzata dalla Bmx Ciclistica Olgiatese, col patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como. La nuova pista è considerabile la seconda più bella d’Italia, dopo quella di Verona. Rispetto a quella precedente, che aveva quattro linee, la nuova pista è caratterizzata da cinque linee e dalla linea per il Supercross. E’ omologata anche per gare del Circuito europeo e mondiale.

Il programma dell’evento

Dalle 16 alle 18 scenderà in pista la Nazionale Bmx Race. Alle 19 il taglio del nastro inaugurale, poi esibizione di rider agonisti, musica e servizio food e drink per tutta la serata.

Una società sportiva modello

La Bmx Ciclistica Olgiatese conta 170 atleti e da anni gestisce l’impianto in via Don Sterlocchi. La nuova pista è un sogno inseguito da quattro anni. Il progetto, presentato a gennaio 2022, ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia e dal Comune di Olgiate Comasco. “Lavori per un importo di 950.000 euro – precisa il presidente Michele Guariglia – Somma coperta per il 50% dal Comune e per la parte restante da Regione Lombardia: li ringraziamo per l’attenzione alla nostra realtà sportiva. L’inaugurazione sarà un evento speciale, dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote, all’altezza degli sforzi e degli impegni economici profusi da tutti i soggetti coinvolti. Un evento che vogliamo vivere insieme alle autorità, agli sponsor, agli amici e sostenitori, agli atleti, agli ex presidenti della società”.