Nuova rotatoria da 600mila euro: accordo tra Amministrazione provinciale e Comune

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Bulgarograsso, 600.000 euro per la nuova rotatoria sulla Sp 27: accordo tra Amministrazione provinciale e Comune.

Nuova rotatoria, c’è l’accordo

La Provincia di Como e il Comune di Bulgarograsso hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale 27, via per Appiano, e via Buratti. L’intervento, dal valore complessivo di 600.000 euro, comprende anche la realizzazione di un nuovo marciapiede e opere di adeguamento della strada esistente.

L’accordo prevede un finanziamento suddiviso in parti uguali tra i due enti: 300.000 euro a carico della Provincia di Como e 300.000 euro a carico del Comune di Bulgarograsso. L’opera nasce dall’esigenza di intervenire su un tratto stradale caratterizzato da elevati flussi di traffico e da criticità legate alla sicurezza. L’andamento pressoché rettilineo della strada può infatti favorire velocità elevate e contribuire al verificarsi di incidenti. La nuova rotatoria punta a migliorare la gestione dei flussi veicolari e la sicurezza dell’intersezione, mentre il nuovo marciapiede consentirà di prestare maggiore attenzione alla tutela degli utenti più vulnerabili.

Collaborazione vincente

In base all’accordo, il Comune di Bulgarograsso avrà il ruolo di soggetto promotore e attuatore dell’intervento e si occuperà delle attività tecniche e amministrative necessarie, dalla progettazione all’affidamento e all’esecuzione dei lavori. La Provincia, in quanto ente proprietario della Sp 27, contribuirà al finanziamento, autorizzerà l’esecuzione delle opere e svolgerà le attività di supervisione e vigilanza previste. “La sicurezza della rete viaria provinciale è una priorità e richiede interventi mirati, costruiti sulle esigenze concrete dei territori. Con questo accordo mettiamo a disposizione 300.000 euro per un’opera che punta a rendere più sicura un’intersezione importante e a migliorare la tutela di chi percorre quotidianamente questa strada. La collaborazione con il Comune è fondamentale: unendo le risorse e le competenze dei due enti possiamo dare una risposta concreta alle criticità della viabilità e lavorare nell’interesse dei cittadini”, dichiara Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como.

“Maggiore sicurezza”

“Ringrazio il Presidente Bongiasca per aver accolto la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Bulgarograsso: la Sp 27 è un’arteria importante che attraversa il centro abitato di Bulgarograsso e rappresenta uno snodo viario sempre oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per i potenziali sinistri stradali – commenta Fabio Chindamo, sindaco di Bulgarograsso – Con l’intervento che andremo a realizzare contribuiremo a dare maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada. E’ un’opera che era nei programmi elettorali degli ultimi 30 anni e finalmente verrà realizzata. Nel corso dei prossimi mesi si lavorerà al progetto, poi alla fase di gara dei lavori. Confido di aprire il cantiere alla fine dell’estate 2027 in modo da vedere l’opera conclusa entro la fine del prossimo anno”.