Nuova rotatoria, senso unico alternato sulla provinciale

Nuova rotatoria, scatta il senso unico sulla provinciale.

Lavori per la nuova rotatoria, senso unico

Senso unico alternato per la Sp 23 Lomazzo-Bizzarone nel Comune di Oltrona San Mamette. Per la realizzazione dell'intervento di razionalizzazione dell'intersezione con la via comunale Dominioni, la circolazione lungo la strada provinciale, nel tratto interessato dai lavori, sarà regolata da semaforo dal 31 marzo 2025 al 6 giugno, dalle 9 alle 17, escluse le giornate di sabato e domenica.