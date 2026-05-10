Nuova rotonda per rallentare le auto

Nuova rotonda sulla provinciale tra Bulgarograsso e Appiano Gentile per rallentare la velocità delle auto in transito.
Nuova rotatoria a Bulgarograsso
Il semaforo – tanto discusso – rimarrà per facilitare l’attraversamento dei pedoni, ma la sicurezza verrà garantita da una rotatoria. “Spesso, le vetture che arrivano a velocità sostenuta non si fermano al semaforo anche se questo diventa rosso, dato che è tarato per attivarsi in caso di superamento dei limiti – spiega il sindaco Fabio Chindamo – Con la rotonda andremo a diminuire la velocità”. La tempistica prevede la firma dell’accordo di programma con l’Amministrazione provinciale entro la fine dell’anno e il via al cantiere nel 2027.
Per rallentare la velocità
“L’opera verrà tecnicamente eseguita dal Comune ma con un contributo provinciale. Si parla di 600.000 euro al cui interno, però, rientra anche la realizzazione di un marciapiede nel segmento compreso da via Buratti fino a quello già esistente”. Nella messa in sicurezza della provinciale, inoltre, prevista la sistemazione delle pensiline dei bus, il rifacimento del marciapiede in prossimità della rotonda di via Monte Bianco e lo spostamento del passaggio pedonale sulla provinciale, sempre nelle vicinanze della stessa rotatoria, verso il centro di Bulgarograsso. “Sono una serie di prescrizioni utili a migliorare la fruibilità della via in questione da parte degli utenti deboli come pedoni e ciclisti”, conclude il primo cittadino.