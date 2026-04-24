Nuova sala polifunzionale di Villa Gallia intitolata a Emilio Russo

La nuova sala polifunzionale di Villa Gallia, a Como, intitolata al professor Emilio Russo.

La scelta del Consiglio provinciale

Nel corso della seduta del Consiglio provinciale di ieri, giovedì 23 aprile, è stata approvata all’unanimità la proposta di intitolare alla memoria del professor Emilio Russo la nuova sala polifunzionale che l’Amministrazione provinciale sta realizzando a Villa Gallia. Storico esponente della sinistra comasca, Russo è stato per decenni professore di storia e filosofia al liceo “Paolo Giovio”. Scomparso nel 2020, aveva ricoperto nel corso della sua carriera anche la carica di consigliere provinciale: un legame con l’Ente che oggi, con questo atto, viene idealmente rinnovato.

Emilio Russo, professore e politico

“Emilio Russo è stato professore e uomo pubblico, in entrambi i ruoli ha lasciato un segno – le parole del presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Abbiamo pensato che uno spazio dedicato alla conoscenza e al confronto fosse il luogo più autentico per custodire la sua memoria. Il fatto che il suo primo incarico amministrativo sia stato proprio quello di consigliere provinciale rende questo riconoscimento ancora più significativo”. La sala, che sarà operativa nelle prossime settimane, è progettata come uno spazio moderno e flessibile, adatto sia alla formazione che alle attività istituzionali.

Nuove postazioni informatiche

Sarà dotata di 18 postazioni informatiche con computer e monitor di ultima generazione, oltre a una postazione per il relatore. I tavoli, pensati per due persone, saranno modulari e facilmente riconfigurabili: gli schermi potranno essere nascosti quando non necessari, consentendo di adattare rapidamente l’ambiente a diverse attività, come lezioni, riunioni o lavoro individuale. Ogni postazione disporrà di prese elettriche e porte Usb. Il sistema centrale comprenderà un videoproiettore laser 4K, capace di garantire immagini nitide su uno schermo di grandi dimensioni, affiancato da una lavagna digitale interattiva da 65 pollici per scrivere e condividere contenuti in tempo reale. La trasmissione dei materiali avverrà in modalità wireless, in modo semplice e immediato. L’ambiente sarà inoltre dotato di un sistema audio avanzato con microfoni wireless, che assicurerà una diffusione del suono chiara e uniforme, e di una telecamera 4K intelligente per videoconferenze, in grado di seguire automaticamente il relatore e consentire anche la registrazione degli incontri. L’infrastruttura tecnologica sarà supportata da una rete dati ad alta velocità, realizzata con cablaggi moderni, sicuri e integrati in modo ordinato negli spazi.

Opera per cui sono stati impegnati 173mila euro

Una novità dal valore complessivo di 173.168 euro, interamente finanziata con fondi della Provincia, che sarà utilizzata per la formazione del personale, lo svolgimento di concorsi pubblici e potrà essere messa a disposizione anche di enti e associazioni del territorio. “Siamo grati al Presidente e al Consiglio per la dedica, della quale sarebbe stato molto orgoglioso: Emilio ha sempre ricordato il servizio in Amministrazione provinciale come l’esperienza più entusiasmante – hanno commentato Paolo Emilio e Claudio Russo, figli del professor Russo – Sarebbe altrettanto felice che la scelta non sia caduta su una sala soltanto “museale”, ma su uno spazio multimediale, vivo, che potrà ospitare studenti e attività formative”.