Nuova scuola, conclusione dei lavori a dicembre

Gli studenti riavranno presto la loro scuola: è prevista per il 22 dicembre la conclusione dei lavori all’edificio della secondaria di primo grado di via Aldo Moro di Carimate per la cui riqualificazione il Comune riceverà 6 milioni di euro da fondi Pnrr.

Le parole dell’assessore

«Il cantiere è in dirittura d’arrivo – conferma l’assessore all’Urbanistica e lavori pubblici Marco Monti – il 22 sarà la data di chiusura ufficiale del cantiere». Questo non significa però che i ragazzi al rientro dalle vacanze di Natale torneranno in aula nell’edificio scolastico: «Oltre ai lavori ci sono le certificazioni e i collaudi da terminare, per cui per il rientro nell’edificio si dovrà aspettare ancora un po’ e prevediamo di fare il trasloco nei primi mesi del 2026, magari sfruttando le vacanze pasquali», spiega Monti.

Alla ripresa delle lezioni

Nel frattempo gli studenti e le studentesse proseguono le lezioni nei moduli provvisori del villaggio scolastico allestito per permettere loro di continuare a seguire le lezioni durante i lavori e il cui noleggio è stato prorogato ancora per qualche mese: «Lo spostamento degli alunni nell’edificio rinnovato verrà concordato con la dirigenza scolastica e l’idea è quella di farlo prima della fine dell’anno scolastico, in modo anche da dare la possibilità agli studenti di terza media di rientrare nella loro scuola prima della fine del loro percorso scolastico, se lo meritano», conclude l’assessore.