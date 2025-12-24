Nuova scuola primaria, visita dell’assessore regionale

L’assessore regionale Alessandro Fermi fa visita al cantiere della nuova scuola primaria di Bulgarograsso.

Visita al cantiere della scuola

Sabato 20 dicembre, l’assessore regionale, ha fatto visita alle scuola elementare, in fase di riqualificazione. Presenti anche gli esponenti dell’Amministrazione comunale, per un progetto, del valore di un milione di euro, tanto importante quanto atteso. “si tratta di un’opera importante, perché riguarda l’efficientamento energetico. Regione Lombardia sta sostenendo tutti i lavori, grazie al loro contributo – spiega il sindaco Fabio Chindamo – ci tengo a ringraziare Fermi per l’attenzione”.

“Progetto molto bello”

Le parole di Fermi: “C’è stata una concorrenza molto forte e abbiamo anche rifinanziato la misura. Sono contento che il progetto di Bulgarograsso sia entrato subito, perché ha certificato la bontà stessa dello studio. Confidiamo, speriamo, che per l’inizio del prossimo anno scolastico siano finiti, sarebbe un bel messaggio”.

Il progetto

Il progetto prevede il cappotto, il rifacimento dei serramenti e delle coperture piatte, l’installazione di pannelli fotovoltaici e l’illuminazione a led. Dove c’è il ballatoio che dà sulla provinciale verrà creata una serra bioclimatica insonorizzata. Alcune pareti verranno coperte da piante rampicanti, così come il tunnel di ingresso e quello che collega la scuola alla palestra. Verrà creato una sorta di bosco nel giardino che si affaccia su via del Ravarino.