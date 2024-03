Nuova sede dell'associazione Nazionale Carabinieri, Molteni: "Modello di sicurezza integrata"

E' stata inaugurata la nuova sede dell'associazione Nazionale Carabinieri a Cadorago. Per l'occasione erano presenti anche Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, l'assessore regionale all'Università, ricerca, innovazione, Alessandro Fermi e il consigliere regionale Angelo Orsenigo.

Queste le parole di Molteni durante il suo intervento:

“L’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri nucleo Volontari, rappresenta un concreto modello di sicurezza integrata e partecipata, teso al rafforzamento di un presidio di sicurezza in stazione e realizzato grazie alla collaborazione dei Carabinieri in congedo. Un modello vincente, un prototipo di sicurezza urbana territoriale, che produce un fondamentale servizio alla comunità. La presenza del prefetto di Como Andrea Polichetti, del Questore di Como Marco Calì e del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Giuseppe Colizzi, testimoniano la collaborazione e la sinergia tra istituzioni e Forze dell’Ordine nella tutela della nostra collettività. Allo straordinario impegno dell’Arma dei Carabinieri, in particolare a quello del corpo speciale dei “Cacciatori di Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia”, che da quasi un anno impieghiamo nella bonifica da pusher e spacciatori di morte dei boschi intorno a Como e Varese, al prezioso e costante contributo della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, si aggiunge anche la disponibilità dei cittadini che si mettono a disposizione dei propri territori, con mirate attività di monitoraggio, osservazione e segnalazione. Ringrazio l’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo per lo spirito di servizio col quale ha risposto al bisogno di sicurezza della cittadinanza. Questo presidio rappresenta, dunque, un impegno e uno sforzo in più per avversare ogni tipo di condotta criminale e garantire legalità e rispetto delle regole a tutti cittadini".