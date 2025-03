Nuova stazione di ricarica installata da Enel a Orsenigo

Orsenigo è sempre più green grazie a una rete di ricarica per auto elettriche efficiente, realizzata con il supporto di Enel.

Con Enel per un Comune più green

L’Azienda, leader del settore, è risultata aggiudicataria del bando Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di ricarica veloce in contesto urbano nell’Ambito Lombardia B che include diverse province, tra cui quella di Como. A Orsenigo è stata attivata una colonnina di ricarica della potenza di 90kW, in via Caio Plinio 31. L’infrastruttura fa parte di un ampio piano a copertura del territorio, in particolare con stazioni di ricarica Fast, che permettono la ricarica veloce di due vetture contemporaneamente.

Le parole dell'assessore

“Abbiamo approfittato dell’opportunità del PNRR per portare avanti un intervento importante e perfettamente in linea con le scelte di tutela ambientale da sempre sostenute e promosse dall’Amministrazione comunale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Carlo Cordolcini - Siamo particolarmente soddisfatti per il buon esito dell’opera nell’ambito di una collaborazione con Enel che si conferma solida e proficua, e che siamo fiduciosi possa continuare in futuro. Ricordiamo che grazie a un primo intervento di Enel, realizzato alcuni anni fa senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale, era stata allestita una prima colonnina di ricarica in centro paese, zona Piazza del Filatoio, facilmente usufruibile da parte dei residenti”.