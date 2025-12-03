Iniziativa

Nuova vita ai giocattoli usati: a Lipomo arriva la “Pesca Magica”

La raccolta dei giocattoli per la Pesca sarà il 4 e l'11 dicembre

Lipomo · 03/12/2025 alle 11:12

In occasione della Manifestazione di Natale Insieme, in programma il prossimo 14 dicembre, la Consulta Giovani di Lipomo invita i cittadini a compiere un gesto di solidarietà: donare i propri giocattoli usati per regalargli una nuova vita.

Gli appuntamenti

La raccolta si terrà giovedì 4 e giovedì 11 dicembre dalle 18 alle 24. In queste serate sarà possibile recarsi in via Don Ramiro Bianchi 39 a Lipomo presso la sede dell’associazione “Amicinsieme” per donare giocattoli destinati all’iniziativa.

Gli oggetti donati diventeranno parte dei premi della “Pesca Magica” organizzata dalla Consulta Giovani e inserita nel programma di “Natale Insieme” del 14 dicembre.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’invito alla comunità è quello di partecipare con generosità a questa iniziativa, contribuendo a donare un sorriso ai più piccoli e a sostenere un progetto che coinvolge tutto il paese.

