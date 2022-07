Nuova vita per il Buco del Piombo: pronto a tornare a ospitare i turisti

Il Buco del Piombo potrà tornare presto a essere meta dei turisti comaschi (e non solo).

Nuova vita per il Buco del Piombo

Grazie ai fondi arrivati da Regione Lombardia, infatti, l’imponente grotta naturale è stata finalmente messa in sicurezza ed è in fase di definizione anche il progetto di gestione del sito. Dal Pirellone sono arrivati circa 250mila euro, grazie all’interessamento in primis del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che spiega: "Il Buco del Piombo è chiuso ormai da una decina d’anni. Circa un annetto fa, parlando con Camilla Sossnovsky, che è la proprietaria dell’area, ho chiesto le motivazioni che avevano portato a questa chiusura e mi ha spiegato che servivano dei fondi per mettere in sicurezza la parete adiacente. Li abbiamo recuperati grazie a Regione Lombardia, in modo tale da poter risolvere definitivamente il problema della chiusura".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 9 luglio 2022 in edicola

