Tutto e subito per dare nuova vita alla vecchia stazione di Olgiate Comasco.

Nuova vita per la vecchia stazione di Olgiate Comasco

Mossa a sorpresa dell’Amministrazione comunale, che sceglie di anticipare l’intera somma necessaria per la riqualificazione dell’edificio acquisito da Ferrovie Nord. Come si ricorderà, il Comune ha già acquistato casello e pensilina, impegnando 246.000 euro. Un anno fa affidato l’incarico per il recupero funzionale dell’immobile, allo studio «Dm96» di Como per 175.184,60 euro. E ora, nel Consiglio comunale convocato per la serata di lunedì 17 luglio, variazione al bilancio di previsione, appunto finalizzata a tirare dritto nel percorso verso la riqualificazione. Si parla di 1.300.000 euro.

"Crediamo nell’intervento di recupero della stazione, come luogo di aggregazione, in particolare giovanile. Verificheremo comunque ulteriori opportunità a livello di bandi", ha anticipato il sindaco Simone Moretti.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 15 luglio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui