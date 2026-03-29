Nuove aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee

Nuove aperture straordinarie dell’Anagrafe, a Olgiate Comasco, per la sostituzione delle carte d’identita cartacee

Aperture straordinarie

Si amplia il calendario delle aperture straordinarie dell’Anagrafe. Servizio a favore di cittadine e cittadini alle prese con l’esigenza di sostituire le carte di identità cartacee che perderanno validità dal prossimo 3 agosto. Le “Giornate del cittadino” sono programmate dall’ufficio Demografico-Statistica.

Le date

Le aperture straordinarie si terranno nelle seguenti date: mercoledì 8, 15, 22 e 29 aprile, sempre dalle 15 alle 19. L’accesso allo sportello è riservato ai residenti a Olgiate Comasco in possesso di carta d’identità cartacea con scadenza dopo il 3 agosto 2026.

Come accedere al servizio

Non è necessario fissare un appuntamento: gli interessati potranno presentarsi allo sportello Anagrafe con la carta di identità cartacea da sostituire, una fotografia recente in formato tessera (a colori su sfondo bianco), la tessera sanitaria o il codice fiscale, la carta di credito o il bancomat per il pagamento dei diritti (pari a 22 euro). Nel caso gli utenti del servizio fossero minori di 18 anni, invece, gli stessi dovranno presentarsi accompagnati dai genitori. Nelle date e negli orari delle “Giornate del cittadino” non verranno trattate altre pratiche anagrafiche.