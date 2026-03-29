Il servizio

Nuove aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee

Le "Giornate del cittadino" sono programmate per il mese di aprile.

Nuove aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee

Olgiate Comasco · 29/03/2026 alle 15:00

di

Nuove aperture straordinarie dell’Anagrafe, a Olgiate Comasco, per la sostituzione delle carte d’identita cartacee

Aperture straordinarie

Si amplia il calendario delle aperture straordinarie dell’Anagrafe. Servizio a favore di cittadine e cittadini alle prese con l’esigenza di sostituire le carte di identità cartacee che perderanno validità dal prossimo 3 agosto. Le “Giornate del cittadino” sono programmate dall’ufficio Demografico-Statistica.

Le date

Le aperture straordinarie si terranno nelle seguenti date: mercoledì 8, 15, 22 e 29 aprile, sempre dalle 15 alle 19. L’accesso allo sportello è riservato ai residenti a Olgiate Comasco in possesso di carta d’identità cartacea con scadenza dopo il 3 agosto 2026.

Come accedere al servizio

Non è necessario fissare un appuntamento: gli interessati potranno presentarsi allo sportello Anagrafe con la carta di identità cartacea da sostituire, una fotografia recente in formato tessera (a colori su sfondo bianco), la tessera sanitaria o il codice fiscale, la carta di credito o il bancomat per il pagamento dei diritti (pari a 22 euro). Nel caso gli utenti del servizio fossero minori di 18 anni, invece, gli stessi dovranno presentarsi accompagnati dai genitori. Nelle date e negli orari delle “Giornate del cittadino” non verranno trattate altre pratiche anagrafiche.

Tu cosa ne pensi?