Nuove assunzioni nei settori Lavori Pubblici e Polizia Locale

Nuove assunzioni nel Comune di Inverigo: nuovi volti nel settore Lavori Pubblici e Polizia Locale. Presto anche due nuovi operai specializzati.

Nuove assunzioni in Comune. Dall’inizio della settimana due nuovi dipendenti comunali hanno iniziato il loro incarico tra le mura del municipio. Si tratta di Elisabetta Brambilla, nel settore Lavori Pubblici e dell’agente di Polizia Locale Francesco Ciurleo. Brambilla, residente proprio ad Inverigo, ha negli scorsi anni lavorato nella Comunità Montana della Valsassina nel settore tecnico. Ora è approdata a Inverigo in mobilità, nell’ufficio Lavori Pubblici, appunto. Per lei si tratta di un ritorno tra le mura del palazzo municipale cittadino:

“Più di quindici anni fa avevo fatto un’esperienza di un anno di servizio civile in municipio – spiega – Da allora l’esperienza è certamente aumentata. Sono contenta di essere qui, per altro ho potuto ritrovare anche alcune persone che avevo già conosciuto all’epoca”.

Nuova avventura anche per Ciurleo, classe 1997, agente della Polizia Locale residente a Sovico. Il nuovo arrivato prende il posto dell’agente Riva che ha raggiunto la meritata pensione. Il 28enne va così a rafforzare il corpo municipale, con l’organico che resta dunque di sei elementi, comandante compreso.

Raddoppiano gli operai specializzati

Obiettivo dell’Amministrazione però è quello di ampliare la quota di dipendenti comunali. In questo senso presto raddoppierà il numero di operai specializzati e operatori ecologici. Da due si passerà a quattro.