Nuove forze per la Pediatria di San Fermo e Cantù

Quattro nuovi giovani medici hanno preso servizio alla Pediatria di Asst Lariana. Le quattro dottoresse sono state selezionate dalla graduatoria stilata a seguito del concorso bandito durante la scorsa primavera dall’Azienda Socio Sanitaria Lariana e a cui, a fronte di due posti disponibili, vennero presentate 28 domande di ammissione.

Nuova linfa

Sono entrate a far parte dell’équipe le dottoresse Giulia Tattesi, 33 anni, e Valentina Privitera, 32 anni, entrambe specializzate in Pediatria all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Inoltre hanno preso servizio, grazie all’attuazione del cosiddetto “Decreto Calabria”, le dottoresse Caterina Peri, 31 anni, e Francesca Giffoni, 32 anni, entrambe medici all’ultimo anno di specializzazione in Pediatria, la prima all’Università degli Studi di Milano e la seconda all’Università degli Studi di Pavia.

“Queste giovani e brillanti colleghe vanno a completare la squadra della Pediatria di Asst Lariana che articola le sue attività sui due presidi ospedalieri del Sant’Anna a San Fermo della Battaglia e del Sant’Antonio Abate a Cantù - sottolinea il primario Angelo Selicorni - Hanno portato un prezioso apporto sia in termini di attività ordinaria, nei reparti e al Pronto Soccorso Pediatrico, sia di attività specialistica pediatrica. Come atteso, già da ora stanno mettendo in campo tutta la loro vitalità, competenza, voglia di crescere e di impegnarsi per offrire un servizio efficace e puntuale ai bambini che si affidano a noi”.

La Pediatria di Asst Lariana è un’unica struttura complessa, diretta dal dottor Angelo Selicorni, di cui fa parte il reparto di Cantù e del quale è responsabile la dottoressa Rosamaria Maccarrone.