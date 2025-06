Nuove modalità di raccolta rifiuti a Cantù

L’incontro con i cittadini promosso dal Comune di Cantù e da Service 24 Ambiente Srl per illustrare le nuove modalità di raccolta rifiuti.

Cambiano le modalità di raccolta rifiuti

Un appuntamento, quello che si è svolto ieri sera, mercoledì 11 giugno, partecipato e utile per fare chiarezza sulle principali novità del servizio, tra cui l’introduzione della raccolta “multileggero”: una semplificazione pensata per agevolare il conferimento corretto degli imballaggi leggeri e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Dal prossimo mese, infatti, imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e latta andranno conferiti insieme, all’interno di un unico sacco trasparente. Questa nuova modalità sostituirà l’attuale sistema che prevedeva il conferimento congiunto di vetro e metalli.

I sacchi trasparenti - di qualsiasi colore, fino a 110 litri - andranno posizionati a bordo strada, davanti alla propria abitazione, dalle 19.30 del giorno precedente fino alle 6 del giorno di raccolta.

Per accompagnare i cittadini nella corretta gestione dei rifiuti, è attiva l’app Junker, disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali. Grazie alla scansione del codice a barre o alla ricerca per parola chiave, l’app fornisce indicazioni puntuali sul corretto conferimento di ogni rifiuto, in base alle regole in vigore nel territorio comunale. Uno strumento utile per facilitare e rendere più efficiente la raccolta differenziata, che rappresenta un impegno collettivo fondamentale per la sostenibilità ambientale.

Le parole dell’assessore all’Ambiente e di Di Domenico

“L’obiettivo è garantire un servizio ordinato, efficiente e semplice da gestire. La nuova organizzazione, unita a strumenti digitali e informativi come l’app Junker, consente un miglior controllo del conferimento e favorisce una raccolta differenziata più precisa. Una raccolta ben condotta permette non solo di contenere i costi ambientali ed economici del trattamento dei rifiuti, ma anche di valorizzare le frazioni riciclabili, con benefici diretti per tutta la comunità. Ringrazio Service 24 per la disponibilità e la competenza dimostrate nel supportare l’Amministrazione e i cittadini in questo percorso di cambiamento”, così l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Molteni.

“L’introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze dei cittadini. Abbiamo collaborato attivamente con l’Amministrazione comunale per definire un modello che semplifichi le modalità di conferimento, migliorando al contempo la qualità della raccolta differenziata. Come Service 24 Ambiente, siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede accompagnamento e ascolto: per questo continueremo a garantire supporto informativo e operativo, affinché questa transizione avvenga in modo graduale, ordinato e partecipato. Ringrazio l’assessore Molteni per la fiducia e la collaborazione e invito tutti i cittadini a fare la propria parte, perché una buona raccolta differenziata è un investimento concreto nel futuro della nostra comunità”, l’Amministratore Unico di Service 24 Ambiente, Massimo Di Domenico.