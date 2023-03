Nuove poltrone nei Centri Trasfusionali di Asst Lariana: una "coccola" per i donatori di sangue

Tutte le poltrone dei Centri Trasfusionali di Asst Lariana dedicate ai donatori di sangue e plasma sono state cambiate nei giorni scorsi e per la loro sostituzione si è proceduto con il noleggio di 21 nuove sedute, alcune di colore azzurro e altre color lampone, elettrificate e dotate di telecomando.

Nuove poltrone nei Centri Trasfusionali di Asst Lariana: una "coccola" per donatori di sangue

“E’ una coccola per i nostri donatori - spiega la dottoressa Maria Cristina Buonanno, responsabile del Servizio Trasfusionale di Asst Lariana - Diciamo che, per quanto possibile, è il nostro modo di ricambiare il loro altruismo, la loro generosità. Donare una parte di se stessi per il bene della collettività è uno dei gesti più nobili in assoluto". I Centri Trasfusionali sono a Como, in via Napoleona, a Cantù all’ospedale Sant’Antonio Abate e a Menaggio all’ospedale Erba-Renaldi.

"Donatori fondamentali per salvare vite umane"

Può donare sangue ogni individuo sano di età superiore o uguale a 18 anni e fino al compimento dei 65 anni; è necessario avere un peso superiore ai 50 chili. Gli aspiranti donatori devono prendere contatto con l’Avis o la Croce Rossa, di preferenza, per essere sottoposti ad una valutazione preliminare di idoneità.

“Il bisogno di sangue ed emocomponenti non si ferma mai e siccome il sangue non è riproducibile in altro modo, i donatori sono fondamentali per salvare vite umane - prosegue la dottoressa Buonanno - Per questo ci associamo all’appello delle associazioni affinché sempre più cittadini diventino donatori e donino sangue e plasma periodicamente”.

Per saperne di più è possibile consultare le pagine dedicate sul sito di Asst Lariana (www.asst-lariana.it cercare ospedale Sant’Anna e poi servizio trasfusionale; nella pagina dedicata sono elencati anche i contatti delle associazioni a cui rivolgersi per la visita di idoneità).