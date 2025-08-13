Nuove telecamere all'area feste, al Cubo e al parco comunale
Importante novità annunciata dell’Amministrazione comunale
In paese sono in corso i lavori che riguardano l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza
Progetto finanziato dai Comuni e dal bando regionale
Nuove telecamere saranno posizionate presso l'area delle feste, il padiglione polifunzionale e il parco comunale, tre zone molto frequentate di Albese con Cassano. Il progetto è stato ideato dalla Polizia locale dei Comuni di Albese, Albavilla e Tavernerio ed è stato finanziato in parte dai Comuni e in parte tramite un bando di Regione Lombardia.
Tutto dovrà essere operativo entro il 30 settembre
A spiegare l'intervento è il sindaco, Alberto Gaffuri:
"Il progetto è stato finanziato circa per metà dalla Regione e poi i Comuni hanno chiesto la quota per quello che interessava, la nostra è attorno ai 40mila euro. Il bando fa parte di quelle convenzioni che prevedono, oltre a condividere gli uomini, la possibilità di partecipare alle iniziative che danno una strumentazione come questa. Entro il 30 settembre tutto il sistema dovrà essere operativo, che per quanto ci riguarda significa l'area delle feste, il Cubo e il parco comunale. I varchi saranno così presidiati in maniera migliore rispetto a quanto avviene oggi, perché ora al parco c'è una sola telecamera peraltro un po' datata".