Nuove telecamere all'area feste, al Cubo e al parco comunale

Sicurezza

Importante novità annunciata dell’Amministrazione comunale

In paese sono in corso i lavori che riguardano l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza

Progetto finanziato dai Comuni e dal bando regionale

Nuove telecamere saranno posizionate presso l'area delle feste, il padiglione polifunzionale e il parco comunale, tre zone molto frequentate di Albese con Cassano. Il progetto è stato ideato dalla Polizia locale dei Comuni di Albese, Albavilla e Tavernerio ed è stato finanziato in parte dai Comuni e in parte tramite un bando di Regione Lombardia.

Tutto dovrà essere operativo entro il 30 settembre

A spiegare l'intervento è il sindaco, Alberto Gaffuri: