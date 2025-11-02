Nuove telecamere di contesto e di lettura targa ai valichi

Sarà di circa 40mila euro l’investimento dell’Amministrazione comunale di Carimate su sicurezza e videsorveglianza.

Durante il Consiglio comunale di martedì 28 ottobre il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Mario Aceto ha illustrato i prossimi interventi. Spiega l’assessore:

“Dei 40mila euro previsti 4500 sono per monitor e attrezzature hardware della sala operativa e 9mila per l’aggiornamento software, hardware e strutturale di telecamere già presenti sul territorio. Una parte più consistente, 25mila euro circa, verranno usati per il potenziamento del sistema con 5 nuove telecamere di contesto”.