Nuove telecamere di contesto e di lettura targa ai valichi

Sarà di circa 40mila euro l’investimento dell’Amministrazione comunale di Carimate su sicurezza e videsorveglianza.
I prossimi interventi
Durante il Consiglio comunale di martedì 28 ottobre il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Mario Aceto ha illustrato i prossimi interventi. Spiega l’assessore:
“Dei 40mila euro previsti 4500 sono per monitor e attrezzature hardware della sala operativa e 9mila per l’aggiornamento software, hardware e strutturale di telecamere già presenti sul territorio. Una parte più consistente, 25mila euro circa, verranno usati per il potenziamento del sistema con 5 nuove telecamere di contesto”.
Le telecamere verranno posizionate in piazza Spallino, via della Pernice, via della Valle, all’ingresso delle Poste di Montesolaro e al parcheggio del cimitero di Montesolaro.
Raddoppio del riconoscimento targhe
Parte dei 25mila euro verranno utilizzati anche per 4 nuove telecamere per il raddoppio del riconoscimento delle targhe nei 4 valichi del Comune che verrà così monitorato sia in entrata sia in uscita. Spiega il vicesindaco:
“Quelle rilevate dalle telecamere sembreranno informazioni banali, ma sono utili. Ad esempio è grazie a loro che si è ricostruito il percorso fatto dai responsabili della rapina alle poste che sono poi successivamente stati fermati”.
L’investimento complessivo è di 40mila euro, di cui 15mila verranno rimborsati da un bando di Regione Lombardia.