Nuove telecamere in Comune nel 2026

A Caglio un investimento di oltre 100mila euro per rafforzare la videosorveglianza. Varchi di lettura targhe nei punti nevralgici del paese, ma non solo.
Oltre 120mila euro per le nuove telecamere
Un investimento di oltre 120mila euro per le nuove telecamere che nel 2026 arriveranno in paese. Caglio è uno dei Comuni comaschi ricompresi nella graduatoria definitiva del Ministero dell’Interno per il finanziamento dei fondi dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza e al Comune spetteranno 100mila euro.
“Il finanziamento complessivo sarà di 123mila euro – spiega il sindaco Vittorio Molteni – Serviranno per il nuovo impianto di videosorveglianza. Varchi con lettura targhe nei punti nevralgici del paese, che serviranno per la sicurezza e anche per individuare chi abbandona i rifiuti”.
Entro marzo il progetto
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro la fine del prossimo mese di marzo, mentre il Comune si augura che il tutto possa concludersi nella prima parte dell’anno, ad inizio estate.
“Contiamo che i lavori vengano conclusi per l’inizio dell’estate. Dovranno essere anche installati alcuni pali su cui collocare le telecamere”, ha aggiunto il primo cittadino.