Nuove telecamere nei punti critici del paese

Nuove telecamere nei punti critici di Cadorago.

Il progetto

Nel prossimo anno il Comune implementerà il sistema di sorveglianza presente in paese con un intervento dal valore complessivo di 120mila euro. Cinque i punti individuati dalla Polizia locale come necessari di particolare attenzione: la zona della casetta dell’acqua, l’area di accesso ai cassonetti per la raccolta differenziata nella piattaforma ecologica, il campo sportivo e i suoi punti di ingresso, il parco in via Manfredini e il cimitero di Caslino Al Piano. Complessivamente Cadorago nel 2026 si doterà di 104 telecamere, 12 in più rispetto a quelle già esistenti. I lavori inizieranno a gennaio e i tempi di consegna indicati sono di 120 giorni, l’auspicio del sindaco Paolo Clerici è di avere le telecamere installate e a pieno regime già a giugno.

Le parole del sindaco

«Il precedente sistema di videosorveglianza supportava una novantina di telecamere – compresi i varchi di lettura delle targhe – e con l’adozione di un nuovo software se ne potranno adoperare fino a 128. Altri punti critici potrebbero essere individuati dalle autorità», ha commentato. L’intervento messo in campo dall’Amministrazione ha l’obiettivo di potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza al fine di monitorare furti, atti di vandalismo e di spaccio che sono sempre più frequenti nei cinque punti sopracitati ed in altri snodi del paese: «Le telecamere non riescono a funzionare come deterrente ma, essendo in funzione 24 ore, costituiscono un ottimo strumento per controllare quanto accaduto risultando di grande utilità alle forze dell’ordine», ha concluso il sindaco Clerici.