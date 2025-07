I lavori

"È grazie a un lavoro corale se oggi possiamo restituire alla città uno spazio che unisce qualità, inclusione e attenzione ai più fragili”, ha dichiarato il sindaco Alice Galbiati

A Cantù sono stati realizzati due interventi Pnrr per nuovi alloggi per persone con disabilità e nuclei in difficoltà. I lavori di ristrutturazione hanno coinvolto l'immobile comunale in via Verona 16. L'investimento complessivo è stato di oltre 800mila euro, finanziato per circa il 75% con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e per la restante parte con fondi comunali.

Cinque alloggi per persone con disabilità o in situazione di fragilità

Gli spazi, di proprietà comunale, sono stati oggetto di un’importante opera di riqualificazione che ha, tra le cose, ampliato la superficie utile portandola a 577mq: 253 mq al piano terra, e 324 mq al piano primo (da 194 mq preesistenti). I lavori, affidati all’impresa Edilgrande Srl e agli studi Ing. Gabriele Cappelletti e Ing. Andrea Pontiggia, hanno portato alla realizzazione di cinque alloggi distribuiti su due piani per lo sviluppo di due progettualità complementari, entrambe finanziate Pnrr, di housing temporaneo dedicate a persone con disabilità e a nuclei familiari in situazione di fragilità, affidate all’Azienda Speciale Consortile Galliano quale ente capofila, affiancata dal Comune di Cantù e dalla

cooperativa Sim-patia (per la parte di Housing Disabilità).

Due alloggi al piano terra

Al piano terra dell’edificio, sono stati predisposti due alloggi di ampie dimensioni, pensati per favorire l’indipendenza delle persone con disabilità residenti nell’ambito territoriale di Cantù. Il progetto è finalizzato all'acquisizione di maggiori autonomie da parte di persone con disabilità attraverso l'esperienza della co-abitazione. Uno spazio in cui saranno a disposizione attività di supporto all'esperienza lavorativa, all'acquisizione di competenze digitali, educazione finanziaria e competenze per la vita quotidiana, oltre a supporto psicologico.

Al primo piano appartamenti per nuclei famigliari in difficoltà

Al primo piano sono stati realizzati due ulteriori appartamenti destinati a nuclei famigliari in difficoltà e un terzo alloggio per personale di sorveglianza o assistenza. Questa seconda progettualità, in fase di sviluppo, vuole supportare famiglie con fragilità sociale, già in carico ai Servizi Sociali del Comune di Cantù, in condizione di emergenza abitativa, favorendo lo sviluppo di maggiori autonomie a livello economico, lavorativo, di gestione della vita quotidiana, attraverso un tutoraggio socio-educativo e supporto da parte di figure mirate allo sviluppo di specifiche competenze.

Foto 1 di 4 L'immobile prima dei lavori Foto 2 di 4 Alcuni interventi di ristrutturazione Foto 3 di 4 Uno dei bagni riqualificato Foto 4 di 4 Foto di gruppo al termine del sopralluogo

La ristrutturazione

I due piani dell'immobile sono quindi stati oggetto di una ristrutturazione completa, che ha previsto anche interventi di riqualificazione energetica, installazione di impianti domotici, strutturazione di spazi privi di barriere architettoniche, con particolare attenzione all’efficienza e alla sostenibilità. Tra gli interventi strutturali, la realizzazione di un nuovo solaio e di un balcone sul fronte dell’edificio contribuiscono a una migliore fruibilità.

Le parole di Cattaneo

Commenta così Maurizio Cattaneo, assessore ai Lavori pubblici:

“Questo intervento rappresenta il completamento di un impegno assunto fin dal precedente mandato: restituire funzionalità a questo edificio rimasto incompiuto, trasformando uno spazio inutilizzato e grezzo in un luogo accessibile ed efficiente. Oltre 500 metri quadri riqualificati, con abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione energetica e grande attenzione alla qualità edilizia e impiantistica. Un investimento all’avanguardia anche dal punto di vista termotecnico e domotico, che rende questi spazi pienamente adeguati agli standard contemporanei di efficienza e sostenibilità. Fondi Pnrr ben utilizzati, quindi: è un risultato che dimostra come una buona amministrazione sappia coniugare visione, continuità e capacità realizzativa”.

Il commento dell'assessore ai Servizi Sociali

Isabella Girgi, assessore ai Servizi sociali dichiara:

“Proprio in questi giorni sta volgendo al termine il percorso di accompagnamento all’inserimento dei ragazzi con disabilità che si trasferiranno questa estate per un progetto che durerà fino a marzo 2027. “Via Verona” oggi è molto più di un edificio riqualificato: è un presidio di inclusione, un luogo in cui la comunità si prende cura dell’altro. Questo intervento ci consente di offrire non solo un tetto, ma anche un progetto: un percorso di accompagnamento verso l’autonomia, che si fonda sulla dignità, sull’accoglienza e sulla possibilità di ricominciare. La riqualificazione di spazi pubblici acquista un senso più profondo quando crea valore sociale: ed è ciò che, come Amministrazione, vogliamo continuare a promuovere”.

I ringraziamenti del sindaco

Sugli interventi si è espressa anche Alice Galbiati, sindaco di Cantù: