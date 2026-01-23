Nuovi appuntamenti con il Cai

Cai Cantù, proseguono le iniziative legate all’attività delle ciaspole.

Il programma

Le uscite sono realizzate in collaborazione con il gruppo di sci di fondo e per potervi partecipare è necessario essere in possesso del kit Artva, composto da pala, artva e sonda. Questa attrezzatura può anche essere noleggiata in sede, sebbene la disponibilità sia limitata. Dopo l’escursione in programma per domani, domenica 25 gennaio, a Splugen, con partenza alle 7, sono ancora due le trasferte in calendario. La prima è in programma per domenica 8 febbraio. La location scelta è quella del passo del San Bernardino. Anche in questo caso la partenza è in programma per le 7. Infine, domenica 1 marzo è prevista l’ultima uscita con le ciaspole organizzata dal Cai di Cantù. La destinazione scelta è questa volta Realp, in Svizzera, nella valle di Orsera, ai piedi del passo della Furka. Per questa trasferta la partenza è invece prevista per le 6.30.

Il meteo

In base al numero degli iscritti, il club valuterà se utilizzare il pullman granturismo da 30 posti, oppure se organizzare l’uscita con i mezzi propri. Resta fermo il fatto che la commissione si riserva di riprogrammare o annullare l’escursione in caso di maltempo o scarso innevamento.