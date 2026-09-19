Nuovi giochi e pavimentazioni: investiti oltre 225mila euro nei parchi pubblici

Nuovi giochi, nuove pavimentazioni antitrauma, riqualificazione degli spazi, rimozione delle strutture ammalorate e una manutenzione programmata per il triennio 2026-2028. Ad Inverigo un investimento complessivo di 226.472,83 euro, sostenuto anche da 30.000 euro di Regione Lombardia e 15.000 euro del Distretto del Commercio quello nei confronti dei parchi comunali.

Interventi in numerose aree gioco

“I nostri parchi sono spazi importanti della vita quotidiana della comunità – sottolineano dall’Amministrazione – Sono i luoghi dove i bambini giocano, dove le famiglie si incontrano e dove si trascorre un po’ di tempo all’aria aperta. Per questo abbiamo scelto di investire sulla loro qualità, sicurezza e cura”.

Gli interventi hanno coinvolto i parchi pubblici di via Fermi, via Spinelli, via Beccaria, via San Giovanni Bosco a Romanò, via Stoppani e piazza San Vincenzo a Cremnago, oltre all’area esterna della scuola dell’infanzia. In particolare gli interventi più consistenti hanno riguardato proprio via Fermi: la riqualificazione del parco giochi è costata quasi 40mila euro, a cui vanno aggiunti quasi 22mila euro per la fornitura e la posa dei giochi. 44.750 euro è il costo dei nuovi giochi e delle nuove pavimentazioni antitrauma dei parchi di via Fermi, via Spinelli, via Stoppani e via San Giovanni Bosco. La spesa più consistente ha riguardato invece l’area verde di piazza San Vincenzo a Cremnago: 78mila euro per giochi e pavimentazione antitrauma.

“Migliorare gli spazi”

“Abbiamo scelto di intervenire in più punti del territorio per migliorare gli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie, con particolare attenzione alla sicurezza, alla qualità e alla manutenzione nel tempo. Un impegno concreto per rendere i nostri parchi sempre più curati e fruibili”, sottolineano dall’Amministrazione.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni, aggiunge: