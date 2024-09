Nuovi medici in provincia, la comunicazione di Asst Lariana

Asst Lariana comunica i diversi ambiti medici e chi subentra nei diversi territori.

Brunate-Como: arriva la dottoressa Ibanez

Il 30 settembre, nell’ambito territoriale di Brunate-Como, cessa l’attività convenzionale

della dottoressa Chiara Ambroggio. Dal primo ottobre subentra, con incarico provvisorio, la

dottoressa Blanca Elizabeth Ibanez. I pazienti potranno rivolgersi direttamente alla

dottoressa Ibanez senza dover effettuare una nuova scelta, fatte salve eventuali diverse

decisioni. Nei prossimi giorni seguirà la comunicazione su sede e orari dell’ambulatorio e i

contatti della dottoressa Ibanez.

Brenna-Cantù-Capiago Intimiano-Cucciago-Senna: due nuovi medici

Dal primo ottobre nell’ambito territoriale di Brenna-Cantù-Capiago Intimiano-Cucciago-Senna iniziano l’attività convenzionale quali titolari la dottoressa Caterina Sgrò e il dottor Paolo Pace, entrambi assegnatari dell’ambito carente 2024. Nel medesimo ambito il 18 ottobre 2024 (ultimo giorno lavorativo) cesserà l’attività convenzionale, quale medico titolare, la dottoressa Celeste Cuculo. I suoi assistiti dovranno quindi effettuare la scelta di un nuovo medico tramite i consueti canali.

Come effettuare la scelta sul portale Asst Lariana

La scelta può essere effettuata online attraverso il portale di Asst Lariana, recandosi negli uffici Scelta/Revoca del Distretto di Cantù (accesso su prenotazione attraverso il portale Zerocoda), in farmacia e attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (queste due ultime opzioni sono percorribili con i medici che non abbiano raggiunto il massimale, ossia il numero di assistiti in carico).

Albese con Cassano-Lipomo-Montorfano-Tavernerio: incarico definitivo al dottor Abate

Dal primo ottobre nell’ambito territoriale di Albese con Cassano-Lipomo-Montorfano-

Tavernerio inizia l’attività convenzionale quale titolare il dottor Lorenzo Abate, dove già prestava servizio con incarico provvisorio. Gli assistiti attualmente in carico dovranno comunque effettuare la scelta del medico tra coloro che hanno disponibilità di posti

nell’ambito di residenza tramite i consueti canali. Nei prossimi giorni seguirà la

comunicazione su sede e orari dell’ambulatorio e i contatti del dottor Abate.

Come effettuare la scelta sul portale Asst Lariana

La scelta può essere effettuata online attraverso il portale di Asst Lariana, recandosi negli uffici Scelta/Revoca del Distretto di Como-Campione D’Italia (accesso su prenotazione attraverso il portale Zerocoda), in farmacia e attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (queste due ultime opzioni sono percorribili con i medici che non abbiano raggiunto il massimale, ossia il numero di assistiti in carico).

Arosio-Cabiate-Carugo-Mariano Comense: incarico definito alla dottoressa Palumbo

Dal primo ottobre nell’ambito territoriale di Arosio-Cabiate-Carugo-Mariano Comense inizia l’attività convenzionale quale titolare la dottoressa Mara Palumbo, dove già prestava servizio con incarico provvisorio. I pazienti potranno rivolgersi direttamente alla dottoressa Palumbo senza dover effettuare una nuova scelta, fatte salve eventuali diverse decisioni. Nei prossimi giorni seguirà la comunicazione su sede e orari dell’ambulatorio e i contatti della dottoressa Palumbo.

Cassina Rizzardi-Fino Mornasco-Luisago: due nuovi medici

Dal primo ottobre nell’ambito territoriale di Cassina Rizzardi-Fino Mornasco-Luisago inizia l’attività convenzionale quale titolare il dottor Davide Basilico, dove già prestava servizio con incarico provvisorio. I pazienti potranno rivolgersi direttamente al dottor Basilico senza dover effettuare una nuova scelta, fatte salve eventuali diverse decisioni. Nei prossimi giorni seguirà la comunicazione su sede e orari dell’ambulatorio e i contatti del dottor Basilico.

Nel medesimo ambito, sempre dal primo ottobre, inizia l’attività convenzionale Laurette Pascaline Fopa, assegnataria dell’ambito carente 2024. Il massimale della dottoressa Fopa è definito in 1.000 scelte, oltre 150 posti per iscrizioni a termine e ricongiungimenti. Nei prossimi giorni seguirà la comunicazione su sede e orari dell’ambulatorio e i contatti della dottoressa Fopa.

Come effettuare la scelta sul portale Asst Lariana

La scelta può essere effettuata online attraverso il portale di Asst Lariana, recandosi negli uffici Scelta/Revoca del Distretto di Lomazzo-Fino Mornasco (accesso su prenotazione attraverso il portale Zerocoda), in farmacia e attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (queste due ultime opzioni sono percorribili con i medici che non abbiano raggiunto il massimale, ossia il numero di assistiti in carico).