Sono 1835 i bimbi nati nel 2022 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, 906 maschi e 929 femmine: Alessio è l’ultimo nato del 2022 e Han-Byeol la prima nata del 2023.

Nuovi nati, Alessio saluta il 2022 e Han-Byeol dà il benvenuto al 2023

Sono entrambi residenti a Como i genitori dell’ultimo bimbo nato nel 2022, un maschio, e del primo nato, una bimba, nata nel 2023. Alessio, 4210 grammi, è venuto alla luce nel 2022 alle ore 16.48. Han-Byeol, 2440 grammi, di nazionalità filippina, è nata alle ore 8.31 di questa mattina.

Pierluigi Mascetti, il sindaco di San Fermo della Battaglia, Comune dove ha sede l’ospedale Sant’Anna, ha portato i saluti dell’amministrazione e consegnato un omaggio floreale alle due mamme.

Nel 2022 i bimbi nati all’ospedale Sant’Anna, sede del punto nascita di Asst Lariana, sono stati 1835, 906 maschi e 929 femmine (nel 2021 i nati erano stati 1803, nel 2020 1935, nel 2018 e nel 2019 1760). Il presidio è dotato di un’area dedicata al parto naturale che è direttamente integrata alle sale operatorie, nel caso in cui si dovesse ricorrere ad un taglio cesareo, nonchè all’area della Terapia Intensiva Neonatale.

Nel corso del 2022, tra gennaio e febbraio la sala parto ha registrato un picco di mamme Covid positive, pari al 30% dei parti avvenuti in quel periodo. L’ospedale Sant’Anna è stato individuato alla fine di ottobre del 2020 come Hub di riferimento per gli ospedali della provincia di Como per l’assistenza della gravida/puerpera positiva, proprio grazie alla presenza di un’équipe multidisciplinare composta da ginecologi, ostetriche, neonatologi, infettivologi, pneumologi, anestesisti-rianimatori.

Il 2022 ha visto, inoltre, un aumento del 40% rispetto all’anno precedente dei parti gemellari e di quasi il 50% delle gravidanze ottenute attraverso la procreazione medicalmente assistita; il tasso di prematurità è rimasto stabile al 7%. Si è mantenuta una bassa incidenza di taglio cesareo (19%) e il 45% delle pazienti in travaglio ha fatto ricorso al supporto farmacologico per la gestione del dolore con la partoanalgesia.

Il bambino più piccolo nato pesava 550 grammi e il più grande 4610 grammi; i tre nomi maggiormente scelti dalle coppie nel 2022 sono stati: Leonardo, Edoardo e Tommaso per i maschi e Sofia, Camilla e Ginevra per le femmine.