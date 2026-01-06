Nuovi nati, decessi e matrimoni: tutti i dati del 2025

Bosisio Parini, i dati del 2025: il sindaco Paolo Gilardi fa il punto su nuovi nati, decessi e matrimoni. Il resoconto dell’anno da parte del primo cittadino.

Il punto sul 2025

Il sindaco Paolo Gilardi fa il punto sul 2025 a Bosisio Parini. Il saldo naturale registra un valore negativo (–25), con 11 nuovi nati a fronte di 36 decessi. È un dato che rispecchia una tendenza diffusa in molti Comuni italiani e che richiama l’attenzione sull’invecchiamento della popolazione e sulla necessità di continuare a sostenere le famiglie, la natalità e i servizi alla persona. Accanto a questo, il saldo migratorio è positivo (+6): 144 iscrizioni e 138 cancellazioni. Questo elemento, seppur contenuto, indica che Bosisio Parini mantiene una buona capacità di attrazione e di tenuta, segno di una qualità della vita apprezzata e di un territorio ancora vitale. Il saldo totale dell’anno si attesta quindi a –19 residenti, portando la popolazione complessiva a 3.229 abitanti, di cui 1.618 uomini e 1.611 donne. Un numero sostanzialmente stabile, che conferma l’equilibrio demografico del nostro Comune pur in un contesto di sfide strutturali.

Matrimoni: dato significativo

Un dato particolarmente significativo riguarda i matrimoni: 21 celebrazioni complessive, di cui 19 civili e 2 religiose. Si tratta di un dato che non va interpretato in valore assoluto, ma correttamente contestualizzato.

“L’elevato numero di matrimoni civili è infatti influenzato dalla presenza di numerose coppie non residenti a Bosisio, che scelgono comunque il nostro paese per celebrare la propria unione”, sottolinea il primo cittadino.

Le celebrazioni sono sempre state officiate dal sindaco Paolo Gilardi in persona o, in alternativa, dall’assessore Elena Riva.