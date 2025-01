Nuovi orari di ingresso al centro per la raccolta differenziata

Cambiano gli orari di accesso al centro per la raccolta differenziata di Olgiate Comasco situato ai Fossi di Rongio.

Come accedere

L’ingresso è riservato ai residenti di Olgiate Comasco e dei Comuni convenzionati (Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente) o ai titolari di una cartella della tariffa rifiuti. L’accesso si effettua utilizzando la Carta regionale dei servizi.

Fondamentale la Carta regionale dei servizi

La Carta dei nuovi utenti viene abilitata automaticamente dall’Ufficio Ambiente, entro 30 giorni dall’ottenimento della residenza e la regolarizzazione della Tari presso l'ufficio Tributi.

Gli orari di apertura

Il Comune di Olgiate Comasco rende noto i nuovi orari del centro raccolta. Per i cittadini l'accesso è possibile dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Per le utenze non domestiche, invece, l'ingresso è consentito il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.