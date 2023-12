Nuovi parcheggi a Cantù e spunta uno stop sbilenco in largo XX Settembre

Sono di recente fattura i parcheggi in centro a Cantù comparsi tra piazza Garibaldi (questi per il carico e lo scarico) e i 5 parcheggi più uno per disabili disegnati in largo XX Settembre, lo spiazzo che una volta era la casa del Pinocchio di Ivano Rota.

Nuovi parcheggi, ma anche un nuovo stop sbilenco

Ma quello che è saltato all'occhio di tutti i cittadini, al di là dell'utilità o meno dei nuovi posteggi, è lo stop "sbilenco" realizzato proprio per regolamentare il traffico nella piazza tra via Roma (diventata a senso unico da piazza Garibaldi all'incrocio con via Camillo Benso conte di Cavour) e via Matteotti. Uno stop che ha suscitato l'ilarità di molti cittadini per come disegnato.