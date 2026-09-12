Nuovi punti luce: ex Briantea più sicura

Nuovi punti luce sulla ex Briantea e al nuovo parcheggio pubblico di via Aldo Moro: l’installazione è stata ultimata nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale a completamento degli interventi di realizzazione dell’area di sosta da venti stalli per le auto.

Otto nuovi impianti a basso consumo

L’opera era stata ultimata alla fine dello scorso anno e realizzata nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate al nuovo insediamento commerciale nell’area di via Provinciale.

Nello specifico, nei giorni scorsi è stato ultimato il posizionamento di otto nuovi punti luce a basso impatto energetico, a led, lungo il tratto del nuovo marciapiede sulla ex strada statale Briantea e in via Aldo Moro, in corrispondenza del nuovo parcheggio pubblico, nell’area detta «Laghetto».

«L’intervento migliora la visibilità e rende più sicuri gli spostamenti serali di pedoni e automobilisti – ha commentato soddisfatto il sindaco Mirko Paulon (in foto) – completando la riqualificazione di un’area importante e molto frequentata del nostro territorio. E’ un altro passo per rendere Tavernerio più sicura».