Nuovi strumenti e leggii per la banda

Nuovi strumenti e leggii: grazie a un finanziamento di Regione Lombardia il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Fino Mornasco potrà rinnovarsi.

Il bando

La banda è stata infatti una delle 160 realtà destinatarie dei 350mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia per l’acquisto di strumenti e attrezzature. Spiega Cristian Rullo, segretario del Corpo musicale:

«Abbiamo presentato la richiesta a ottobre con un progetto per la Linea B del bando di Regione Lombardia. La nostra proposta prevedeva due voci di spesa, una relativa all’acquisto di strumenti, l’altra al rinnovo dei leggii della nostra sala prove. La spesa sarà di 3.784 euro e Regione Lombardia finanzierà il 50% dell’importo».

Nuovi strumenti e leggii

La banda finese ha quindi ottenuto dalla regione 1.892 euro che verranno utilizzati per strumenti e leggii. Precisa Rullo:

«I leggii in sala prove sono ormai vecchi ed è il caso di sostituirli. Per quanto riguarda gli strumenti acquisteremo delle percussioni: abbiamo ragazzi entrati in banda recentemente che le suonano e ci sembra opportuno ampliare il parco strumenti».

Un contributo importante

Il contributo verrà erogato a consuntivo, ciò significa che la banda dovrà presentare le spese per ottenere poi il rimborso e coprirà la metà del costo. L’altra metà verrà stanziata dal corpo musicale. Prosegue il segretario:

«Senza questo contributo non credo saremmo riusciti a intraprendere questi acquisti quest’anno. Abbiamo sempre tante spese, anche legate all’ingresso dei nuovi allievi nella banda e questi fondi ci permettono di portare avanti il progetto».

I nuovi ingressi

Come confermato da Rullo, nella banda ci sono sempre nuovi ingressi di musicisti provenienti dal corso allievi. Al concerto di Natale, che si è svolto sabato 13 dicembre a Cassina Rizzardi, ad esempio, ha esordito Alessia Ardau al clarinetto. Ma durante il 2026 sono previsti altri quattro ingressi: Christian Medaglia, percussioni, Pietro Gieri, trombone, Daniele Sanfilippo, saxofono contralto, Federico Bosetti, saxofono contralto.