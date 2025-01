Nuovo anno, nuovo calendario ricco di eventi al centro “Incontro"

Il centro “Incontro” inizia il 2025 in modo sfavillante in via Vittorio Veneto 51, a Maccio di Villa Guardia.

Il programma dell’”Incontro"

L’anno inizia nel migliore dei modi con il ricco programma proposto per il mese di gennaio dal centro. Ecco gli eventi: sabato 11 gennaio, dalle 15, appuntamento con “Il Caffè dei lettori”; domenica 19, stesso orario, tombolata del mese; venerdì 24 gennaio, dalle 20.30, proiezione del film di Rachid Hami “La Melodie: suona, sogna, vola”; lunedì 27, infine, alle 9, il consueto incontro “Storie vere e Storie inventate” con le classi terze delle scuole primarie. Tutti i lunedì si balla dalle 15 insieme a dj Aldo; sabato 4 (serata con Gina), sabato 11 (serata con Franco), sabato 18 e 25 (con dj Aldo) appuntamento al centro dalle 20.30. Non mancano mai, come di consueto, momenti dedicati al burraco: tutti i martedì, dalle 20.30, torneo; venerdì 3,17 e 24, dalle 14.30, scuola di burraco per imparare a giocare e in due venerdì, il 10 e il 31, stesso orario, minitorneo.

Da non dimenticare, quattro importanti attività: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15, “Camminiamo per star bene”; martedì 14 e 28, dalle 10 alle 12, sportello digitale per muoversi online; mercoledì 8, 15,22 e 29 (9.30-10.30) ginnastica dolce ed esercizi per il risveglio. Sportello d’ascolto psicologico attivo su appuntamento chiamando il 347-7100931.