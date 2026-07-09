Nuovo appuntamento al Parco del Tiran

Nuovo appuntamento per conoscere il nuovo Parco del Tiran, realizzato a Lipomo dall’Amministrazione comunale.

Serata musicale

Il parco, aperto al pubblico dallo scorso 27 giugno, presto sarà intitolato a don Roberto Malgesini. E’ accessibile da due ingressi: uno in via Don Ramiro Bianchi di fronte all’attuale sede di Amicinsieme e poco distante dalla biblioteca; l’altro in via Cantaluppi, di fronte all’ingresso di Villa Fulvia

E sabato 11 luglio è in programma un evento organizzato dall’assessorato alla Cultura per ascoltare insieme musica dal vivo e trascorrere momenti di condivisione all’aperto. Protagonista della serata sarà la 32enne cantautrice comasca Anita Cane Violins, pseudonimo di Valentina Iaconis, la cui musica nasce dal mondo hip-hop, soul, jazz e r&b. Il suo lavoro fonde la ricerca di un sound internazionale con una scrittura introspettiva in lingua italiana ma anche in inglese. Nel 2022 ha pubblicato il suo ep «Intro-Versi» e ha già partecipato a numerosi festival musicali in tutto il territorio e non solo.

L’ingresso alla serata è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.